بنك طاقة رفيع وقوي

قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذَي USB-A وUSB-C بدعم QC 3.0 وPD3.0.