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DLP2711CB/00
بنك طاقة رفيع وقوي
قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذَي USB-A وUSB-C بدعم QC 3.0 وPD3.0.
10000 مللي أمبير في الساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
QC 3.0 وPD 3.0
PPS
يضيء مصباح LED الخافت بنعومة ليتيح لك معرفة أن الوحدة قيد التشغيل بنظرة سريعة.
يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.
شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.
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