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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP7719N/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP7719N/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    بنك طاقة رفيع وقوي

    إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة رفيع وقوي

    إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    إدخال Micro ونوع C، إخراج مزدوج USB-A وUSB-C. إكتشف كلّ المميزات

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      بنك طاقة رفيع وقوي

      مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

      • 10000 مللي أمبير في الساعة
      • شاحن USB ثنائي

      ضوء مؤشر LED للتشغيل

      يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      كبل Micro-USB مضمن للاتصال والشحن

      تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

      • الطاقة

        الإخراج
        37 واط ساعي
        الإخراج 1: 5 فولت/1 أمبير الإخراج 2: 5 فولت/2,1 أمبير
        إدخال الطاقة
        5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        USB-C: ‏5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        قدرة البطارية
        10000 ميللي أمبير في الساعة

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        10.5  سم
        العمق
        3  سم
        الارتفاع
        7.7  بوصة
        العرض
        4.1  بوصة
        العمق
        1.2  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.278  كلغ
        الوزن الصافي
        0.228  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.05  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,613  رطل
        الوزن الصافي
        0,503  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,110  رطل
        EAN
        ‎48 95229 11250 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        17  سم
        العرض
        10.5  سم
        الارتفاع
        21  سم
        الطول
        6.7  بوصة
        العرض
        4.1  بوصة
        الارتفاع
        8.3  بوصة
        الوزن الإجمالي
        1.968  كلغ
        الوزن الصافي
        1,368  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.6  كلغ
        الوزن الإجمالي
        4,339  رطل
        الوزن الصافي
        3,016  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,323  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 11250 0

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        36  سم
        العرض
        33.5  سم
        الارتفاع
        20  سم
        الطول
        14.2  بوصة
        العرض
        13.2  بوصة
        الارتفاع
        7.9  بوصة
        الوزن الإجمالي
        12,308  كلغ
        الوزن الصافي
        8,208  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        4.1  كلغ
        الوزن الإجمالي
        27,134  رطل
        الوزن الصافي
        18,095  رطل
        وزن العلبة فارغة
        9,039  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 11250 3

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        13.6  سم
        العرض
        6.8  سم
        العمق
        1.6  سم
        الارتفاع
        5.4  بوصة
        العرض
        2.7  بوصة
        العمق
        0.6  بوصة
        الوزن
        0.228  كلغ
        الوزن
        0,503  رطل

      • الملحقات

        الأسلاك
        Micro-USB

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