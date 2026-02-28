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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8752NC/00

استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!

عرض جميع المزايا

بنك طاقة ومكبر صوت محمول في الوقت نفسه

استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

تصميم محمول خفيف الوزن للاستمتاع بالموسيقى في أي وقت

تصميم محمول خفيف الوزن للاستمتاع بالموسيقى في أي وقت

إن المادة والتصميم المتين والخفيف الوزن يعني أنه يمكنك حمل السماعات معك إلى أي مكان.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

إصدار 4.1 بتقنية Bluetooth

المواصفات التقنية

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