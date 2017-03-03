EP3510/00
قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكيإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.
تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!
من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.
تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.
يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.
استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.
تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابوتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.
التخصيص
مجموعة متنوعة
ميزات أخرى
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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