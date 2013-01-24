12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات
12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات
لكل لحظة قهوتها الخاصة. لذلك، تقدّم آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل نتائج مثالية في الفنجان من دون أي عناء وبسرعة تامة، بدءًا من الإسبرسو القوي ووصولاً إلى الكابوتشينو اللذيذ.
أضف إلى قهوتك طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. يمزج نظام LatteGo الحليب والهواء بسرعة عالية في حجرة الإزباد الدائرية، ثم يضيف طبقة قشدية من رغوة الحليب بدون طرطشة إلى كوبك على درجة الحرارة المناسبة بالضبط.
لا تدع شيئًا يمنعك عن التلذذ بفنجان قهوتك التالي بفضل الشاشة السهلة الاستخدام التي نقدّمها. ما عليك سوى اتباع خطوات قليلة لتخصيص نكهة حبوب القهوة الطازجة وإشباع رغبتك في الحصول على فنجان قهوة بسلاسة تامة.
خصص أي نوع من القهوة بفضل إعدادات وظيفة تخصيص القهوة التي يسهل ضبطتها والمتعلّقة بقوة النكهة ومدة تحضير القهوة والحليب.
زِد نكهة مشروبك بفضل وظيفة الجرعة الإضافية المتوفرة في ميزة تخصيص القهوة؛ فهي تضيف نكهة قوية إلى مشروبك بدون الطعم المر.
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.
تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صَينية التقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.
عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
ستكون قهوتك محط الاهتمام بفضل تصميم آلة تحضير القهوة الأنيق. تشكّل الجهة الأمامية من الكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضيف لمسة أنيقة إلى مطبخك.
استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة، بفضل ملفات تعريف المستخدمين الأربعة التي تحتفظ بوصفاتك المخصصة. ومع ملف تعريف إضافي للضيوف، أصبح بإمكان ضيوفك التلذذ بالقهوة على طريقتهم الخاصة، من دون تغيير إعداداتك.
الخدمة
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المواصفات الفنية
الاستدامة
التخصيص
الأصناف
ميزات أخرى
CA6500/63