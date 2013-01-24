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Triathlon

مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

FC6844/01
التصنيف الإجمالي / 5
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    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    FC6844/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

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      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود داكن / شفاف

      • تصفية

        قدرة تنظيف السوائل
        9  لتر
        سعة كيس الغبار
        10  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة إضافية
        • فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
        • Turbo brush
        فوهة عادية
        فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        54  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1300  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1500  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 (تنظيف جاف)  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        24  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        11.5  أمتار
        وصلات الأنبوب
        زر
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي من الفولاذ المقاوم للصدأ مؤلف من ثلاث قطع
        نوع العجلات
        بلاستيك

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