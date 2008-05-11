FC8043/01
تنظيف فائق للسجاد
تسمح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة بتنظيف السجاد بعمق وإزالة الشعر والزغب عنها بسرعة تامة. تقوم الفرشاة الدوّارة بإزالة جسيمات الغيار الصغيرة والشعر بطريقة فعالة، لأداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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