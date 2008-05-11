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  • تنظيف فائق للسجاد تنظيف فائق للسجاد تنظيف فائق للسجاد

    فوهة المكنسة الكهربائية

    FC8043/01

    تنظيف فائق للسجاد

    تسمح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة بتنظيف السجاد بعمق وإزالة الشعر والزغب عنها بسرعة تامة. تقوم الفرشاة الدوّارة بإزالة جسيمات الغيار الصغيرة والشعر بطريقة فعالة، لأداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد.

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    فوهة المكنسة الكهربائية

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    فرشاة دوّارة لتنظيف السجاد بعمق

    يلتصق الشعر والزغب في السجاد وتتغلغل جسيمات الأوساخ الصغيرة في عمق شعيرات السجاد. تزيل هذه الفوهة المزوّدة بفرشاة دوّارة هذه الأنواع المزعجة من الأوساخ المنزلية.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد الفوهات
      1

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      عامة
    Badge-D2C

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