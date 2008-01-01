FC9160/01
أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها
أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
تضمن هذه المكنسة الحائزة جائزة ECARF بنسبة 99.95% تصفية كل الهواء في الغرفة تقريبًا بالتماشي مع عملية التكنيس العادية. يزيل هذا كافة المواد المسببة للحساسية من السجاد والمفروشات وأسطح أخرى في منزلك.
تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس الغبار بشكل أقل تكرارًا.
الفوهات والملحقات
التصميم
تصفية
مدى الاستفادة
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