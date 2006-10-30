FC9206/01
تنظيف محترف
توفر Marathon من دون كيس طاقة امتصاص تدوم طويلاً بفضل تقنية المرشح الإعصاري الجديدة من Philips. فتصميمها الفعال ومحرّكها بقوة 2000 واط يولّد طاقة امتصاص عالية جداً من هذه الفئة. وهي أيضاً أهدأ مكنسة كهربائية من دون كيس.إكتشف كلّ المميزات
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يعمل محرك المكنسة Marathon الفائق الإمكانات بقدرة 2000 واط على توليد قوة شفط قصوى عالية ضمن فئته. كما أن تصميمه الفعال يجعله ذا صوت منخفض بدرجة مدهشة.
هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.
تزيل فوهة Turbo الزغب من السجاد بقوة 50 بالمائة أكثر مما تستطيع الفوهات العادية إزالته. كما أن الفراشي الدوارة تستعيد الوبر أثناء كل عملية تنظيف، وهكذا يبقى السجاد في وضع مثالي.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.
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