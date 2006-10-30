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    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9206/01

    تنظيف محترف

    توفر Marathon من دون كيس طاقة امتصاص تدوم طويلاً بفضل تقنية المرشح الإعصاري الجديدة من Philips. فتصميمها الفعال ومحرّكها بقوة 2000 واط يولّد طاقة امتصاص عالية جداً من هذه الفئة. وهي أيضاً أهدأ مكنسة كهربائية من دون كيس.

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    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

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    تنظيف محترف

    قدرة تنظيف عالية تدوم وتدوم

    • 2000 واط
    • أوساخ الحيوانات
    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    يعمل محرك المكنسة Marathon الفائق الإمكانات بقدرة 2000 واط على توليد قوة شفط قصوى عالية ضمن فئته. كما أن تصميمه الفعال يجعله ذا صوت منخفض بدرجة مدهشة.

    مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

    مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

    هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.

    تزيل فوهة Turbo الشعر والزغب بما يزيد على 25 بالمائة

    تزيل فوهة Turbo الشعر والزغب بما يزيد على 25 بالمائة

    تزيل فوهة Turbo الزغب من السجاد بقوة 50 بالمائة أكثر مما تستطيع الفوهات العادية إزالته. كما أن الفراشي الدوارة تستعيد الوبر أثناء كل عملية تنظيف، وهكذا يبقى السجاد في وضع مثالي.

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

    فلتر مجرى الهواء العالي الأداء لقوة امتصاص تدوم طويلاً

    تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • فرشاة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة
      فوهة إضافية
      فرشاة للسرعة القصوى

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      7.2  kg

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح Super Clean Air HEPA 12

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      12  m
      وصلات الأنبوب
      زر
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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