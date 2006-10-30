فلتر مجرى الهواء العالي الأداء لقوة امتصاص تدوم طويلاً

تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.