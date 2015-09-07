تقنية NanoClean لإزالة الغبار بدون فوضى

تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء. تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء الاعتيادي. يتجمّع الغبار في الجزء السفلي من كيس الغبار بدلاً من البقاء في الهواء. فعندما يتم فتح كيس الغبار، لن ينتشر الغبار في الهواء.