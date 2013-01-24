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PowerPro Ultimate

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9912/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%* الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%* الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*
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    PowerPro Ultimate مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9912/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+‎ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Ultimate مكنسة كهربائية بدون كيس

    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+‎ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+‎ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Ultimate مكنسة كهربائية بدون كيس

    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+‎ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

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      تخلص من الغبار بدون فوضى

      • 2200 واط
      • PowerCyclone 7
      • فلترHEPA 13
      • فوهة TriActive Z*
      PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

      PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

      يساعد التصميم الانسيابي لتقنية PowerCyclone 7 على التقليل من مقاومة الهواء وضمان توفير أداء تنظيف استثنائي عبر 3 خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني من سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى هذه الحجرة، تقوم الشفرات الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة.

      فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة لتنظيف الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة

      فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة لتنظيف الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة

      تزيل فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة الجديدة الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة بتمريرة واحدة. ويعمد التصميم المميز على شكل Z إلى توجيه الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة إلى القناة الهوائية من دون دفعها إلى الأمام. وتقوم القنوات الهوائية الجانبية بالتنظيف بطريقة مثالية على طول القواعد. لم تعد بحاجة بعد الآن إلى رفع الفوهة لإزالة قطع الأوساخ الأكبر وضمان تنظيف استثنائي للأرضيات الصلبة لديك.

      تقنية NanoClean لإزالة الغبار بدون فوضى

      تقنية NanoClean لإزالة الغبار بدون فوضى

      تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء. تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء الاعتيادي. يتجمّع الغبار في الجزء السفلي من كيس الغبار بدلاً من البقاء في الهواء. فعندما يتم فتح كيس الغبار، لن ينتشر الغبار في الهواء.

      كيس غبار سهل الاستخدام إلى حد كبير لعملية إفراغ يمكن التحكم بها

      كيس غبار سهل الاستخدام إلى حد كبير لعملية إفراغ يمكن التحكم بها

      يتميّز جانب كيس الغبار بتصميم يشبع شكل القمع لإفراغ الكيس بطريقة يمكن التحكم بها ومن دون تسرّب الغبار.

      جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip لعدم الانحناء للتشغيل والإيقاف المؤقت

      جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip لعدم الانحناء للتشغيل والإيقاف المؤقت

      يسمح جهاز التحكم عن بعد ErgoGrip باستخدام الفوهة بكل سهولة في الأماكن الضيقة. يسهّل جهاز التحكم عن بُعد المضمّن زيادة القوة أو تخفيفها أو حتى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية.

      فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

      فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

      يلتقط فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 الغبار بنسبة لا تقلّ عن‏99,95‏% لضمان الاستمتاع ببيئة نظيفة وخالية من المواد المسببة للحساسية.

      فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

      فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

      تقوم فوهة TriActive+‎ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.

      مستوى التنقية HEPA 13* لالتقاط > 99,95% من جسيمات الغبار الصغيرة

      لالتقاط> 99,95% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل غبار الطلع وعث الغبار. مطوّر لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يشكون من الحساسية وبشكل عام، للأشخاص الذي يحتاجون إلى مستوى أعلى من التنقية.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        450  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        450  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2400  واط
        مستوى قوة الصوت
        <77  ديسيبل

      • التصميم

        اللون
        نحاسي ساطع

      • تصفية

        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر HEPA13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        سعة كيس الغبار
        2.2  لتر

      • مدى الاستفادة

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي من الألومنيوم مؤلف من قطعتين
        دائرة العمل نصف القطرية
        11  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        طول سلك الطاقة
        8,0  أمتار

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive+‎
        فوهة إضافية
        فوهة TriActive Z
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرهة صغيرة/فرشاة اثنين في واحد
        ملحقات أخرى
        جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        6.3  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        ‎506 ‏x‏ 310 x‏ 317  ملليمترًا
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        595 x‏ 400 x ‏352  ملليمترًا

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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            • قوة شفط مقارنة بالمكانس الكهربائية بدون كيس الأكثر مبيعًا في أوروبا، تم اختبارها من قبل جمعية مستقلة للاختبار، وفقًا لـ EN 60312-1/2013 على السجاد، في فبراير/أبريل 2014
            • word TriActive Z is commercial name and not allowed to be translated to local language