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SSD

FM02SS050P/00

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. استمتع بعمليات أسلس مع استجابة نظام أفضل بفضل محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) من Philips.بالإضافة إلى ذلك، يقدّم SSD أداءً عاليًا في التحميل الفوري، ما يعني أوقات تحميل للتطبيقات وعملية تشغيل أسرع،

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سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

  • 2 تيرابايت

  • محرك أقراص ذو حالة صلبة

ضغط تلقائي لكل الملفات لتوفير المساحة الفارغة

وفّر المساحة الفارغة من خلال الضغط التلقائي لكل الملفات التي تضعها على محرك أقراص USB المحمول

نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

SSD مع ميزة نقل البيانات بسرعة عالية

يتميّز محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة Philips بمعدلات نقل بيانات عالية السرعة، لتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.