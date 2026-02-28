ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM02SS050P/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. استمتع بعمليات أسلس مع استجابة نظام أفضل بفضل محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) من Philips.بالإضافة إلى ذلك، يقدّم SSD أداءً عاليًا في التحميل الفوري، ما يعني أوقات تحميل للتطبيقات وعملية تشغيل أسرع،
2 تيرابايت
محرك أقراص ذو حالة صلبة
وفّر المساحة الفارغة من خلال الضغط التلقائي لكل الملفات التي تضعها على محرك أقراص USB المحمول
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
يتميّز محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة Philips بمعدلات نقل بيانات عالية السرعة، لتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.
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