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تم إيقافه
FM51SS050P/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة (SSD) من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
512 جيجابايت
محرك أقراص ذو حالة صلبة
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
وفّر المساحة الفارغة من خلال الضغط التلقائي لكل الملفات التي تضعها على محرك أقراص USB المحمول
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