FY0900/30
فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
فلتر بديل أصلي لمعقم الهواء لديك: HEPA NanoProtect والفلتر الأولي 2 في 1 للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات. الآن مع تصميم مستدام قابل للطي للحصول على عبوة أصغر بنسبة 40%.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلتر بديل لجهاز PureProtect Mini من السلسلة 900 من Philips: AC0920، AC0921. وكذلك السلسلة 800: AC0817، AC0819، AC0820. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك في الجزء السفلي من الجهاز.
يضمن الفلتر الأداء الأمثل للتنقية لمدة تصل إلى عام واحد (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. لتحسين التنقية، نظِّف الفلتر الأولي بانتظام.
يتيح تصميم الفلتر الجديد لدينا إمكانية طيه، ومن ثمَّ توفير مساحة التعبئة وتقليل بصمتنا الكربونية. ويُعد هذا هو الفلتر المصنوع من بلاستيك أقل بنسبة 23% الأصغر والأكثر استدامة حتى الآن. (3)
صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.
تنقية ثنائية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات أو الفيروسات أو المواد المسببة للحساسية أو البكتيريا.
يخطرك جهاز Philips الخاص بك بموعد استبدال الفلتر، من خلال مؤشر على الشاشة. لا تتطلّب الصيانة مجهودًا، وتستغرق أقل من دقيقة.
محتويات الصندوق
مراحل التنقية
الوزن والأبعاد
استبدال
الأداء
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