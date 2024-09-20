ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

تُصدر تقنية NanoCloud رذاذًا فائق الدقة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. وهي ترطب الهواء مع خفض البكتيريا المنبعثة بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنةً بأجهزة الترطيب التقليدية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وهي تعمل بأمان مع ماء الصنبور بدون الحاجة إلى فلترة إضافية. (1)