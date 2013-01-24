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فلتر NanoProtect من الكربون النشط

FY6171/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    فلتر NanoProtect من الكربون النشط

    FY6171/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى

    تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect من الكربون النشط

    تنشق هواء أنقى

    تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect من الكربون النشط

    تنشق هواء أنقى

    تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تشريب الكربون في اليابان

      كربون نشط ممزوج لإزالة غازات متنوعة بواسطة التقنية اليابانية المتوفرة بالداخل: 50% من الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من فحم الكوك (CC-AC)، ‏50‏% الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من قشرة جوز الهند. تهدف عملية تشريب الكربون في اليابان إلى إزالة أنواع متعددة من الغازات بدلًا من نوع واحد: يضم الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من نخلة جوز الهند مسامات صغيرة مثالية لإزالة الغازات بجسيمات صغيرة، أما الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من الفحم فيضم مسامات صغيرة مثالية للإزالة الغازات بجسيمات كبيرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الكورية

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