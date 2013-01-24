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مكواة بالبخار

GC1420
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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بالبخار

    GC1420
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      بسيطة وسريعة وفعالة

      مع وظيفة تنظيف ذاتي

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 200 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير للغاية سعة 200 ملل، ما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      فتحات بخار مصممة بأسلوب خاص للحصول على أفضل تدفق للبخار

      إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، مما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        الطاقة
        1200 W
        وزن المكواة
        1.06 kg
        سعة خزان الماء
        200 ml
        البخار المستمر
        17 g/min
        قاعدة المكواة
        Non-stick
        تعبئة في أي وقت
        Yes

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