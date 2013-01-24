بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
مرات إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير للغاية سعة 200 ملل، ما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، مما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية