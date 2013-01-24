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Azur Ionic

مكواة بالبخار

GC4630
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  • تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
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    Azur Ionic مكواة بالبخار

    GC4630
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      تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

      كيّ قوي مع سطح كيّ DeepSteam

      • Ionic DeepSteam
      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        إدارة الترسبات الكلسية
        Double Active Calc System
        راحة إضافية
        • 360 degree cord freedom
        • Soft grip
        سعة خزان الماء
        335 ml
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        مانع للتسريب
        Drip-stop system
        طول سلك الطاقة
        3 m
        استخدام آمن
        • Automatic shut-off when iron is left unattended
        • Exceeds international drop test standards

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        الطاقة
        2400
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240
        وقت إحماء سريع
        نعم
        التحكم
        • Temperature ready light
        • Variable steam settings

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        Steam tip
        Ionic DeepSteam
        Ionic DeepSteam
        بخار مستمر
        Up to 40 gr/min
        البخار الكثيف
        Up to 170 gr/min
        مِرش
        Yes
        بخار عمودي
        Yes

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        SteamGlide soleplate

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