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  • تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    Azur Ionic مكواة بالبخار

    GC4630/27

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

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    Azur Ionic مكواة بالبخار

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    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    كيّ قوي مع سطح كيّ DeepSteam

    • Ionic DeepSteam
    50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

    50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

    تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

    تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

    يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2400
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق ناعم

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مقبض ناعم
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      آمن في الاستخدام
      • إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة
      • يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      335  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 40 غ/الدقيقة
      Ionic DeepSteam
      Ionic DeepSteam
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      فتحة البخار
      بخار كثيف
      لغاية 170 غ/الدقيقة

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