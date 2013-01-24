أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات
بفضل غطاء العطر المبتكر MyEssence، يعطّر البخار القوي ملابسك برائحتك المفضلة.
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
تعمد ميزة hang&lock الفريدة إلى إقفال علاّقة الملابس وضمان الثبات لاستخدام البخار براحة أكبر. تأتي العلاّقة القابلة للفك مزوّدة بتجاويف للفساتين ومشابك للسراويل.
إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
فعالية صديقة للبيئة
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
الحجم والوزن