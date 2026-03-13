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الفئة 8000 جهاز بخاري محمول باليد

تم إيقافه

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الفئة 8000جهاز بخاري محمول باليد

GC800/86

الفئة 8000 جهاز بخاري محمول باليد

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86

  • PDF ملف, 205.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86

  • PDF ملف, 1.8 MB
  • 13 March 2026

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