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الفئة 8000 جهاز بخاري محمول باليد
تم إيقافه
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GC800/86
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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86
User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز كي الملابس بالبخار/الحل المتكامل من Philips؟
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