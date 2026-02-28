ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC800/86
فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
كيّ ثياب معلّقة أو ممدودة بضغط بخار
بخار لغاية 32 غ/دقيقة
تقنية De-Calc (إزالة الكلس)
ضمان عدم التسبب بحروق
بخار قوي لغاية 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة كل يوم.
جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية فقط.
تمكّن من كيّ ملابسك في غضون 3 دقائق فقط**. يمنع اللوح المسخّن التكثّف على ملابسك لنتائج سريعة.
الجوائز
المراجعات
تم اختبار الجهاز من قبل مؤسسة خارجية مستقلة في وضع التوقف التام لمدة 10 ثوانٍ، لقياس مستويات تلوثه بأنواع مختلفة من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية 8099 والعنقودية الذهبية ATCC 6538 والكانديدا البيضاء ATCC 10231.
تم اختبار المنتج على قميص للنساء قصير الأكمام من القطن وتنورة تصل إلى الركبتَين من قِبل مختبر Philips باستخدام أقصى معدل للبخار