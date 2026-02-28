فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.