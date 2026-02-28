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جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Main in-use photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product Detail Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Main in-use photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product Detail Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
  • Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer

تم إيقافه

الفئة 8000جهاز بخاري محمول باليد

GC800/86

1 جائزة

فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

لا حاجة إلى لوح كيّ!

فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

  • كيّ ثياب معلّقة أو ممدودة بضغط بخار

  • بخار لغاية 32 غ/دقيقة

  • تقنية De-Calc (إزالة الكلس)

  • ضمان عدم التسبب بحروق

بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

بخار قوي لغاية 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة كل يوم.

جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية

جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية

جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية فقط.

لوح مسخّن لنتائج سريعة

لوح مسخّن لنتائج سريعة

تمكّن من كيّ ملابسك في غضون 3 دقائق فقط**. يمنع اللوح المسخّن التكثّف على ملابسك لنتائج سريعة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار الجهاز من قبل مؤسسة خارجية مستقلة في وضع التوقف التام لمدة 10 ثوانٍ، لقياس مستويات تلوثه بأنواع مختلفة من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية 8099 والعنقودية الذهبية ATCC 6538 والكانديدا البيضاء ATCC 10231.

  2. تم اختبار المنتج على قميص للنساء قصير الأكمام من القطن وتنورة تصل إلى الركبتَين من قِبل مختبر Philips باستخدام أقصى معدل للبخار