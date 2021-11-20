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قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
13 إعداد طول
استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.
تتميّز Hairclipper 3000 من Philips بتقنية DualCut المتقدمة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.
5.0
من 5
2
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
٣٣Monti
20/11/2021
Kuwait
ممتازة في ادق الاطوال
جميله جداً وخفيفه الوزن واستخدامي للحلاقه بمستوي واحد رائع وميزه التشغيل سلكي ولا سلكي متميزه وشفرات حاده جداً وسرعه مش طبيعيه في اقل من ٤ دقائق تقريباً وصلت للنتيجه المطلوبه .فضلاً لا تنساني بالدعاء
الحسنات
سرعه في الاداء وخفه الوزن وسهوله تنظيف
سلبيات
لا يوجد حتي الان
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3520/13 آلة قص الشعر
تاريخ الاستخدام 2021-10-20
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3520/13 آلة قص الشعر
تاريخ الاستخدام 2021-10-20
Cole00
30/04/2021
Saudi Arabia
ممتاز جدا
سهله في الاستخدام والضبط صوتها واطي ومش بتشد الشهر وتنفع للاطفال
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3520/13 آلة قص الشعر
تاريخ الاستخدام 2021-03-30
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3520/13 آلة قص الشعر
تاريخ الاستخدام 2021-03-30
عملية قص أسرع من دون انسداد - تم الاختبار عند قص شعر بطول يصل إلى 19 مم، مقارنة بمشط من الطراز الأقدم
قص أسرع بمرتَين - مقارنة بالطراز الأقدم من Philips