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Hairclipper series 3000

آلة قص الشعر

HC3530/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3530/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      قصة شعر سهلة ومتساوية

      عملية قص أسرع من دون انسداد*

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • 13 إعداد طول
      • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
      • مع مشط للحية
      تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

      تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

      تم تصميم المشط الجديد والمبتكر لمنع الشعر من أن يعلق في أداة القص. فتتمكن من متابعة قص شعرك، من البداية حتى النهاية، بدون توقّف.

      شفرات مشحوذة بشكل مزدوج لقص أسرع بمرتَين

      شفرات مشحوذة بشكل مزدوج لقص أسرع بمرتَين

      قوة لأي نوع من الشعر بفضل تقنية DualCut المتقدمة: عنصر قص مبتكر بجانبَين الذي لقص الشعر بسرعة مضاعفة مقارنة بالشفرات التي تقص من جانب واحد.

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

      تتميّز الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ الذاتي بأنها تدوم طويلًا. حتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات كما في اليوم الأول من استخدامها.

      13 إعداد طول يسهل اختيارها وتثبيتها: من 0,5 إلى 23 مم

      13 إعداد طول يسهل اختيارها وتثبيتها: من 0,5 إلى 23 مم

      ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

      75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      تتميّز أداة قص الشعر ببطارية NiMH قوية لاستخدام لاسلكي يصل إلى 75 دقيقة بعد 8 ساعات من الشحن، فتستمتع بأعلى مستوى من الطاقة والحرية.

      مقبض مريح لمزيدٍ من الراحة والتحكم

      مقبض مريح لمزيدٍ من الراحة والتحكم

      تم تصميم أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لتكون مريحة أثناء الاستخدام، وملائمة للحمل وسهلة التشغيل. يسمح لك ملمس الأداة ومقبضها المميّزَين بتحريكها بسهولة وقص الشعر في كل أرجاء رأسك.

      مع مشط للحية يقدّم 12 إعداد طول قابلاً للضبط: من 1 إلى 23 مم

      مع مشط للحية يقدّم 12 إعداد طول قابلاً للضبط: من 1 إلى 23 مم

      سواء أكان لديك لحية كثيفة أم تريد الحصول على لحية خفيفة مثالية، ما عليك سوى تركيب مشط اللحية القابل للضبط والاختيار من بين الإعدادات الـ 12 التي يمكن تثبيتها، من 1 إلى 23 مم. هناك فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. للحصول على لحية أقصر، قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

      شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

      شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

      ما عليك سوى النقر لتحرير الرأس القابل للفك وذلك لتحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة.

      لا حاجة إلى الصيانة أو إلى استخدام الزيت

      لا حاجة إلى الصيانة أو إلى استخدام الزيت

      لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        تقنية Trim-n-Flow
        نعم
        عرض رأس التشذيب
        41 ملم
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        13
        الدقة (حجم التدرجات)
        2 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 0,5 إلى 23 مم

      • الملحقات

        المشط
        • مشط شعر قابل للضبط
        • مشط للحية قابل للضبط للغاية
        • مشط العناية بالمظهر
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        • مقص قابل للفك
        • شفرات قابلة للغسل
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        لغاية 75 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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