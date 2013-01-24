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آلة تحميص الساندويتشات

HD2415/80
التصنيف الإجمالي / 5
  • كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً!
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    آلة تحميص الساندويتشات

    HD2415/80
    التصنيف الإجمالي / 5

    كما تحبها تماماً!

    يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تحميص الساندويتشات

    كما تحبها تماماً!

    يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    كما تحبها تماماً!

    يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تحميص الساندويتشات

    كما تحبها تماماً!

    يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

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      كما تحبها تماماً!

      قم بتعيين المؤقت للحصول على سندويشات لذيذة

      • 900 واط
      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير.

      تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

      تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة.

      نتائج سريعة ولذيذة بفضل طاقة بقوة 900 واط

      نتائج سريعة ولذيذة بفضل طاقة بقوة 900 واط.

      مؤقت رقمي مع إشارة مسموعة للإعلام عن الجهوزية

      مؤقت رقمي مع إشارة مسموعة للإشارة إلى الجهوزية.

      أضواء لتشغيل الطاقة ولجهوزية الاستخدام

      ضوءان للإشارة إلى التشغيل وجهوزية الاستخدام.

      تنظيف سهل بفضل أطباق قابلة للفك يمكن غسلها في آلة غسل الصحون

      تنظيف سهل بفضل أطباق قابلة للفك ويمكن غسلها في الجلاية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        صواني ذات طلاء مانع للالتصاق
        نعم
        مسكة باردة الملمس
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        قدم مانعة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0.9  أمتار

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض/أصفر
        المواد
        غطاء من الفينول

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