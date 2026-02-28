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Essentials collectionآلة تحميص الخبز من Philips من السلسلة 1000

HD2510/90

احصل على خبز مقرمش كل يوم

يمكنك تحميص أي خبز تمامًا كما تحبه بفضل آلة تحميص الخبز Essentials Collection من السلسلة 1000 من Philips، ويمكنك الحصول على درجات تحميص للخبز من مقرمش قليلاً وحتى المحمص بلون ذهبي، حيث يتميز المنتج بـ 6 إعدادات تحميص تمكّنك من الوصول إلى كل الخيارات.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

استمتع بتحميص الخبز تمامًا كما تحبه بفضل إعدادات التحميص الستة

احصل على خبز مقرمش كل يوم

  • تتميز بالمتانة والأمان والتحميص بكفاءة

  • تصميم ذكي ومريح

  • اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

تم تصميم مجموعة الفطور حسب ما هو مهم حقًا، تعرّف على المجموعة الكاملة التي تتضمن آلة تحضير القهوة بالتنقيط وغلَّاية متوافقتين.

6 إعدادات تحميص لتحميص الخبز تمامًا كما تحب

6 إعدادات تحميص لتحميص الخبز تمامًا كما تحب

تتميز بستة إعدادات تتيح لك تحميص مختلف أنواع الخبز من دون التعرّض لخطر الاحتراق. يمكنك ضبط إعدادات التحميص للحصول على الخبز المحمص تمامًا كما تريده.

فتحتان كبيرتان تسع أحجامًا مختلفة من الخبز

فتحتان كبيرتان تسع أحجامًا مختلفة من الخبز

استمتع بخيارات الاستخدام المتنوعة بفضل الفتحتين الواسعتين التي تسع مجموعة متنوعة من الشرائح المختلفة التي تتراوح بين الخبز والكعك وكل ما بينهما.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 