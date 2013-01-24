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Daily Collection

آلة تحميص الخبز

HD2566/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة
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    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2566/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

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      تحميص مثالي بسهولة

      آلة تحميص ذات حجم صغير مع فتحات كبيرة لتحميص الخبز

      • فتحتان
      • صغيرة الحجم
      • باللون الأبيض
      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

      فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

      تناسب مختلف أنواع الخبز بفضل فتحتها الكبيرة.

      آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

      توفر آلة تحميص الخبز من Philips مساحة على سطح الطاولة بفضل تصميمها الصغير الحجم.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        950  واط
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        130‏ x 32 x‏ 120  ملليمترًا
        طول سلك الطاقة
        0.9  أمتار
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز

      • مواصفات التصميم

        المواد
        غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

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