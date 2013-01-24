استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات
آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.
تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.
الملحقات المضمّنة
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم