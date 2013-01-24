الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

آلة تحميص الخبز

HD2626/20
التصنيف الإجمالي / 5
  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص
    -{discount-value}

    آلة تحميص الخبز

    HD2626/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين ومفتاح تحكم بالتحمير للحصول على قطع خبز محمّصة كما تريدها، سواء أكانت ذهبية اللون بطريقة متساوية أم سميكة أم رفيعة. تُعتبر هذه الآلة ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل toaster

      تلذذ بطعم الخبر المحمّص

      سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

      • فتحتان
      • 3 وظائف
      • معدني هادئ
      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود / معدن مصقول

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1000  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        136‏x‏32‏x‏131  ملليمترًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند