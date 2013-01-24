مصطلحات البحث
تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.
فتحات طويلة جدًا لتلائم كل أنواع الخبز.
فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.
مواصفات التصميم
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