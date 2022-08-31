HD4515/55
أرز وأطباق شهية لكل العائلة
بفضل تقنية التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" يتم الحصول على توزيع سخونة قوي من الأعلى والجانب والأسفل، لتسخين الأرز بشكل متساوٍ ودقيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز الوعاء الداخلي بطلاء باكوهانسيكي الذي يدوم طويلاً، لتحضير أزر وأطباق شهية لكل وجبة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
10 برامج متعددة الوظائف مع قوائم منفصلة للأرز والحبوب المختلفة لتحضير مجموعة متنوّعة من الأطباق.
يبدأ تشغيل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا بعد طهو الأرز وهي تضمن بقاء الأرز ساخنًا ومفلفلاً لغاية 24 ساعة.
5 طبقات لتوصيل حراري أفضل وسبائك سميكة جدًا لضمان طهو كل حبة أرز بشكل مثالي.
طلاء باكوهانسيكي الذي يتميز بمتانة عالية للغاية وبقساوة أكثر بست مرات. إن باكوهانسيكي هو حجر طبيعي يحتوي على معادن وعناصر غذائية صغيرة.
شاشة رقمية كبيرة توفّر الوقت وقوائم سهلة القراء لتشغيل سهل.
بفضل التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" تتوزّع السخونة القوية من الأعلى والجانب والأسفل لتسخين الأرز بشكل متساوٍ ودقيق.
غطاء داخلي قابل للفك لتنظيف سهل.
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