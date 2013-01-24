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Daily Collection

غلاية صغيرة

HD4609/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط
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    Daily Collection غلاية صغيرة

    HD4609/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection غلاية صغيرة

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection غلاية صغيرة

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

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      توفير استهلاك الطاقة لغاية 50%

      • 0,8 لترات، 900 واط
      • مؤشر كوب واحد
      • باللون الأبيض
      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين

      • المواصفات العامّة

        لاسلكي
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        0،8  لتر
        الطاقة
        900  واط
        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        15,8×18,5×22  سم
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        22,5‏x‏22,5‏x‏22,5  سم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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