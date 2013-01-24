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الغلاية

HD4665/20
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التصنيف الإجمالي / 5
  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل
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    الغلاية

    HD4665/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    غليان سريع وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية والمعدنية المتينة من Philips بأداة تسخين مسطحة لغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    الغلاية

    غليان سريع وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية والمعدنية المتينة من Philips بأداة تسخين مسطحة لغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

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      غليان سريع وسهل

      غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

      • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
      • مؤشر مستوى الماء
      • معدن مطلي بالفرشاة
      • غطاء بمفصلة
      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      لفاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      سهولة تركيب الغطاء والفتحة

      سهولة تركيب الغطاء والفتحة

      يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        لولب تسخين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        التبديل بين المكونات
        بوليبروبيلين (PP)
        اللون (الألوان)
        معدن مطلي بالفرشاة

      • المواصفات العامّة

        لاسلكي
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.7 لتر
        طول سلك الطاقة
        0.75 متر
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        2400  واط
        فولتية
        220-240 فولت

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.7‏x‏24.2‏x‏22.8  سم
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        20.5‏x‏20.5‏x‏28  سم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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