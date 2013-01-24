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Pure Essentials Collection

الغلاية

HD4686/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً
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    Pure Essentials Collection الغلاية

    HD4686/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب وتلذّذ بمشروبك المفضّل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Pure Essentials Collection الغلاية

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب وتلذّذ بمشروبك المفضّل. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب وتلذّذ بمشروبك المفضّل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Pure Essentials Collection الغلاية

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب وتلذّذ بمشروبك المفضّل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل kettle

      مشروبات ساخنة لذيذة جداً

      مع إعدادات حرارة مثالية للمشروبات

      • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
      • التحكم الرقمي بدرجات الحرارة
      • باللون الأبيض
      • المحافظة على السخونة
      إعدادات درجة الحرارة الرقمية على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية

      إعدادات درجة الحرارة الرقمية على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية

      إعدادات درجة الحرارة على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية للتأكد من أن يكون المكون الأساسي للشاي أو القهوة الفورية أو الحساء أو النودلز على درجة الحرارة التي تريدها.

      تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها

      تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها

      تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها.

      غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

      غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

      غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

      فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

      فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      سطح بارد لملمس آمن

      سطح بارد لملمس آمن

      صوت جرس عندما تصبح المياه جاهزة

      يصدر صوت جرس عندما تبلغ المياه نقطة الغليان.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ وبوليبروبيلين
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        اللون (الألوان)
        أبيض ومعدني وأحمر

      • المواصفات العامّة

        لاسلكي
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.5  لتر
        الطاقة
        2400  واط
        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        14,6×25,1×22,2  سم
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        31,6×18,8×23,3  سم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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