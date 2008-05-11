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آلة تحميص الخبز

HD4815/80
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    آلة تحميص الخبز

    HD4815/80
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      تحميص مثالي بسهولة

      آلة تحميص الخبز بتصميم صغير ومعدني

      • فتحتان
      • مدمج
      • أبيض
      آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

      آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

      توفر آلة تحميص الخبز من Philips مساحة على سطح الطاولة بفضل تصميمها الصغير الحجم.

      عنصر قابل للضبط للتحكم بالتحميص

      عنصر قابل للضبط للتحكم بالتحميص

      اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        800 W
        اللون (الألوان)
        أبيض

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