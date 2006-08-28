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  • مذاق رائع ورائحة ذكية مذاق رائع ورائحة ذكية مذاق رائع ورائحة ذكية

    Aluminium Collection آلة تحضير القهوة

    HD5410/00

    مذاق رائع ورائحة ذكية

    تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه بالاستمتاع برائحة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection آلة تحضير القهوة

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    مذاق رائع ورائحة ذكية

    قهوة شهية مع نظام Boil and Brew

    • مع إبريق زجاجي
    • نظام Boil and Brew
    • الألمنيوم
    نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

    نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

    تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.

    إبريق النكهة

    إبريق النكهة

    لغاية 8-12 كوبًا، تصميم مخصص للحفاظ على نكهة القهوة بشكل مثالي.

    منع التقطير

    منع التقطير

    منع التقطر لمقاطعة التخمير متى رغبت في صبّ فنجان قهوة

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد ساعة

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد ساعة

    سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعة من تخمير القهوة لتوفير الطاقة.

    مخزن للكبل

    مخزن للكبل

    يجنّبك تخزين الكبل تحت آلة تحضير القهوة تشابك الكبل للمحافظة على مطبخ نظيف.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح

    أجزاء يمكن غسلها في غسالة الأطباق لتنظيف سهل ومريح.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
      210 ‏x‏ 210‏ x‏ 490  mm
      اللون (الألوان)
      الألمنيوم
      وعاء وغطاء ودافع
      نعم
      وزن الجهاز المنزلي
      2.3  kg
      الوزن (مع التغليف)
      3.0  kg

    • الملحقات

      مضمنة
      إبريق زجاحي
      إبريق
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.0  m
      الطاقة
      1250  W
      الفولتية
      220-240  V
      أنواع القهوة المعتمدة
      قهوة مطحونة
      التردد
      50/60  Hz
      السعة
      1,1/ 8 - 12 كوبًا  Litres / cups
      زمن التخمير
      11  minute(s)

    • أشهى نكهة ورائحة

      نظام Boil and Brew
      نعم

    • تحضير قهوة مصفاة لذيذة بسهولة

      مؤشر مستوى الماء
      نعم

    Badge-D2C

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