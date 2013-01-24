تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.
لغاية 8-12 كوبًا، تصميم مخصص للحفاظ على نكهة القهوة بشكل مثالي.
منع التقطر لمقاطعة التخمير متى رغبت في صبّ فنجان قهوة
سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعة من تخمير القهوة لتوفير الطاقة.
يجنّبك تخزين الكبل تحت آلة تحضير القهوة تشابك الكبل للمحافظة على مطبخ نظيف.
أجزاء يمكن غسلها في غسالة الأطباق لتنظيف سهل ومريح.
تحضير قهوة مصفاة لذيذة بسهولة
الملحقات
أشهى نكهة ورائحة