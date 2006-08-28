HD5410/00
مذاق رائع ورائحة ذكية
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه بالاستمتاع برائحة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.
لغاية 8-12 كوبًا، تصميم مخصص للحفاظ على نكهة القهوة بشكل مثالي.
منع التقطر لمقاطعة التخمير متى رغبت في صبّ فنجان قهوة
سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعة من تخمير القهوة لتوفير الطاقة.
يجنّبك تخزين الكبل تحت آلة تحضير القهوة تشابك الكبل للمحافظة على مطبخ نظيف.
أجزاء يمكن غسلها في غسالة الأطباق لتنظيف سهل ومريح.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
أشهى نكهة ورائحة
تحضير قهوة مصفاة لذيذة بسهولة
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