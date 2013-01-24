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3100 series

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8831/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
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    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8831/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

      مع شاشة سهلة الاستخدام

      • 3 أنواع من المشروبات
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • أسود
      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

      استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

      استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

      تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

      تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابوتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!

      المواصفات التقنية

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        5
        مدة تحضير القهوة
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        5
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        إعدادات درجة الحرارة
        3

      • المواصفات العامّة

        ذوبان الحليب
        جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
        واجهة المستخدم
        الشاشة الرئيسية

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة وعاء المخلفات
        15  حصص
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        152  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        اللون والمظهر الخارجي
        أسود
        طول سلك الطاقة
        >100  سم
        توافق الفلتر
        Brita Intenza
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        أبعاد المنتج
        ‎215 x 330 x 429  ملليمترًا
        سعة حبوب القهوة
        250  غ

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • إسبرسو لونجو
        • ماء ساخنة
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

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