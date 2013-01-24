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4000 series

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8847/01
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التصنيف الإجمالي / 5
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
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    4000 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8847/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    4000 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

      مع استخدام الحبوب الطازجة دائمًا

      • 6 أنواع من المشروبات
      • إبريق حليب مضمن
      • أسود
      نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

      نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

      ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

      آلة تحضير الكابوتشينو بكبسة زر واحدة مع إبريق الحليب المضمن

      آلة تحضير الكابوتشينو بكبسة زر واحدة مع إبريق الحليب المضمن

      استمتع بتحضير الكابوتشينو القشدي المثالي على درجة الحرارة الملائمة وبأسهل طريقة ممكنة. يكفي أن تسكب الحليب في الإبريق وأن تقوم بتوصيل الآلة بمصدر الطاقة وأن تختار مشروبك المفضّل. سواء أردت الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك خلال ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

      رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

      ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ذوبان الحليب
        إبريق حليب مضمن
        واجهة المستخدم
        الشاشة الرئيسية

      • المواصفات التقنية

        سعة إبريق الحليب
        0.5  لتر
        سعة وعاء المخلفات
        15  حصص
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        152  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        اللون والمظهر الخارجي
        أسود
        طول سلك الطاقة
        >100  سم
        توافق الفلتر
        Brita Intenza
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        أبعاد المنتج
        ‎215 x 330 x 429  ملليمترًا
        سعة حبوب القهوة
        250  غ
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        5
        إعدادات المطحنة
        5
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • إسبرسو لونجو
        • ماء ساخنة
        • رغوة حليب
        • كابوتشينو
        • القهوة
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا
        Coffee Switch
        نعم

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم

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