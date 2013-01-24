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Daily Collection

الغلاية

HD9303/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل
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    Daily Collection الغلاية

    HD9303/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات

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      غليان آمن وسهل

      الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام

      • 1.2 لتر
      • 1800 واط
      • الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام
      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل

      فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

      فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

      عملية تعبئة وتنظيف سهلة

      قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة، لاستخدام أسهل

      قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة، لاستخدام أسهل

      استخدام أسهل

      عملية فتح وتعبئة سهلة

      عملية فتح وتعبئة سهلة

      غليان آمن مع هيكل SUS304 الموافق عليه لملامسة الطعام

      الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        فضي معدني
        مواد الجزء الأساسي
        فولاذ مقاوم للصدأ- أسود

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.2 لتر
        طول سلك الطاقة
        0.75 متر
        التردد الاسمي
        50  هرتز
        قدرة الإدخال المصنّفة
        1800  واط
        فولتية مصنّفة
        220  فولت

      • المقاييس والوزن

        مقاييس المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        212 x‏ 160 x‏ 195  سم
        مقاييس التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        18,0 × 18,0× 20,9  سم
        وزن المنتج
        0,75  كلغ

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