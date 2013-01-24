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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP2844/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP2844/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

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      Satinelle

      جلد ناعم لأسابيع

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة ونظافة شخصية مثالية

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة
        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        فولتية
        100فولت، 110 - 127 فولت أو 220 - 240 فولت (50-60 هرتز)
        المحرّك
        نوع التيار المستمر
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20

      • الملحقات

        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        184 × 194 × 62  ملليمترًا
        تصميم التغليف
        علبة فاخرة مغلقة مع ميزة التعليق
        وزن العلبة من النوع F
        560  غ
        أبعاد الصندوق A
        379 × 194 × 218  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        3600  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        6  قطعة

      • بيانات لوجيستية

        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        80 x‏ 120  سم
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (الاتحاد الأوروبي)
        12
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (بريطانيا العظمى)
        15
        عدد الطبقات (الاتحاد الأوروبي)
        4
        عدد الطبقات (بريطانيا العظمى)
        4
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        288  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        360  قطعة
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        100 x‏ 120  سم
        رمز CTV
        نعم

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