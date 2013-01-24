التسريحة التي تتمنّينها كل يوم
سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التسريحة التي تتمنّينها كل يوم
سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات
التسريحة التي تتمنّينها كل يوم
سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التسريحة التي تتمنّينها كل يوم
سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات
يتضمّن جهاز airstyler سخانًا بقوة 800 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
تقوم الشعيرات الطبيعية التي تم صنع هذه الفرشاة منها بتنعيم منبت الشعر لإضفاء ذلك اللمعان الزائد على شعرك.
سرحي شعركِ وجففيه في الوقت نفسه بهذا الملحق السهل الاستخدام. فمن شأن هذا المزج بين هذه الفرشاة وتيار الهواء الموجّه، الحفاظ على نعومة شعركِ ولمعانه.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بشكل لطيف للحد من تعرضه للضرر. ويناسب هذا الإعداد كل أنواع الشعر بوجه عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المصاب بضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
المواصفات التقنية
الميزات
ملحقات
نوع الشعر
الخدمة