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SalonDry Pro

مجفف الشعر

HP4990/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • سلاح الخبراء السري سلاح الخبراء السري سلاح الخبراء السري
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    SalonDry Pro مجفف الشعر

    HP4990/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    سلاح الخبراء السري

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SalonDry Pro مجفف الشعر

    سلاح الخبراء السري

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    سلاح الخبراء السري

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    سلاح الخبراء السري

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

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      سلاح الخبراء السري

      SalonDry Pro

      • 2100 واط
      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      تم إدراج عنصر السيراميك للحؤول دون التجفيف الزائد. فهو يصدر حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      مفاتيح احترافية لتسريحات مذهلة وتحكّم أفضل

      هذه وظيفة محترفة ضرورية، إذ يمكّنك هذا النوع من المفاتيح من اختيار الإعدادات المناسبة بسرعة وبدون الشعور بأي توتر.

      مكثّف فائق الضيق لتسريح دقيق

      يعمل المكثّف بتوجيه تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق إلى مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      سلك طاقة مثالي يصل إلى 3 م لمرونة قصوى

      من شأن سلك الطاقة الأكثر طولاً تحسين مرونة التعامل وسهولته، وبذلك يمكنكِ استخدامه في أي مكان تريدينه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS/PC
        الطاقة
        2100  واط
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        لون لؤلؤي فاخر

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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