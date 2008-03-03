SalonDry Pro AC

محرك احترافي يعمل بالتيار المتناوب لفترة استهلاك أطول بنسبة 50%

صُمم هذا النوع من المحركات لمحترفي تصميم الشعر خصيصًا، وهو يوفر العديد من الفوائد، أهمها دورة التشغيل الأطول من المحركات المعتادة، حيث تزيد فترة استهلاك مجفف الشعر بنسبة 50%. فضلاً عن تدفق الهواء الفائق القوة لضمان تجفيف سريع وفعال.