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SalonDry Pro AC

مجفف الشعر

HP4992/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
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    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    HP4992/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

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      SalonDry Pro AC

      • 2000 واط
      محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2000 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      محرك احترافي يعمل بالتيار المتناوب لفترة استهلاك أطول بنسبة 50%

      محرك احترافي يعمل بالتيار المتناوب لفترة استهلاك أطول بنسبة 50%

      صُمم هذا النوع من المحركات لمحترفي تصميم الشعر خصيصًا، وهو يوفر العديد من الفوائد، أهمها دورة التشغيل الأطول من المحركات المعتادة، حيث تزيد فترة استهلاك مجفف الشعر بنسبة 50%. فضلاً عن تدفق الهواء الفائق القوة لضمان تجفيف سريع وفعال.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      تم إدراج عنصر السيراميك للحؤول دون التجفيف الزائد. فهو يصدر حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      مكثّف فائق الضيق لتسريح دقيق

      يعمل المكثّف بتوجيه تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق إلى مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      يقدّم ناشر الهواء للكثافة المصنوع من طبقة من سيراميك التورمالين حماية وكثافة وحجمًا ولمعانًا إضافيًا

      يجفف ناشر الهواء للكثافة الشعر بشكل سريع ومتساوٍ لتخفيف التجعيدات وزيادة كثافة الشعر. وتساعد إضافة طبقة من سيراميك التورمالين على حماية الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه، ما يجعله مثاليًا لابتكار تسريحات متموجة صحية.

      فرشاة مستديرة مصنوعة من السيراميك لتسريح سهل ولمعان إضافي

      تستخدم الفرشاة المستديرة المصنوعة من السيراميك خصائص السيراميك لتنعيم الشعر وتمليسه أثناء تسريحه ولتعزيز لمعانه. فبفضل شكلها الأسطواني، ومقاييسها المستخدمة في صالونات التجميل، يمكن استخدامها لابتكار مجموعة متنوعة من التسريحات.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS/PC
        الطاقة
        2000  واط
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        طلاء من الكروم + ملمس فائق النعومة

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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