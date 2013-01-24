أعلى قوة تجفيف على الإطلاق
هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة تجفيف على الإطلاق
هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات
أعلى قوة تجفيف على الإطلاق
هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة تجفيف على الإطلاق
هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات
يوفر مجفف الشعر الاحترافي الممتاز بقوة 2500 واط دفق هواء قويًا جدًا. أما مزيج الطاقة العالية والسرعة الفائقة فيمكّنك من تجفيف شعرك وتسريحه بشكل أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
يعمل المكثّف بتركيز تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق في مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
أعلى قوة تجفيف على الإطلاق، دفق هواء أكثر بنسبة 50% (32 لتر/ثانية) لعملية تجفيف أسرع
المواصفات التقنية
صلاحية الخدمة