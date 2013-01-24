تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم
يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم
يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.
تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم
يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم
يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.
صُممت ألوح التمليس العريضة جدًا هذه خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. ويمكن للوح ذي العرض الكبير تمليس مزيد من الشعر في المرة الواحدة ومساعدتكِ في تقليل الوقت المستغرق.
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.
باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.
تسهّل إعدادات السخونة الرقمية اختيار الوظيفة المطلوبة بسرعة أو ضبط درجة حرارة التصفيف عبر الشاشة الرقمية. وهذا يتيح لكِ إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية لمتطلباتكِ الخاصة ونوع شعركِ. والنتيجة تصفيف رائع بلمسة زر واحدة.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
يضيء هذا المؤشر عندما يصل مسرّح الشعر إلى درجة الحرارة المناسبة بحيث يمكنكِ أن تحددي فورًا الموعد الذي تكونين فيه جاهزة لتصفيف شعركِ.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
المواصفات التقنية
نوع الشعر
الميزات
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