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رؤوس حلاقة

HQ167/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    رؤوس حلاقة

    HQ167/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

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      قم بتغيير رؤوس الحلاقة كل 12 شهرًا لنتائج أفضل

      • نظام الرقع والقص Lift & Cut
      • 3 رؤوس
      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      استخدام رطب

      استخدام رطب

      استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
        3
        يناسب أنواع المنتجات
        • HQ6705
        • HQ671
        • HQ673
        • HQ6740
        • HQ6761
        • HQ6762
        • HQ6764
        • HQ6720
        • 6701X
        • 6705X
        • 6711X
        • 6737X
        • HQ6710
        • HQ6715
        • HQ6725
        • HQ6730
        • HQ6735
        • HQ6737
        • HQ6755
        • HQ6756
        • HQ6757
        • HQ6760
        • HQ6763
        • 6706X
        • 6709X
        • 6715X
        • 6735X
        • 6755X
        • 6756X
        • 6757X

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