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رؤوس حلاقة

HQ167/40

حافظ على حلاقة ناعمة

تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا.

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قم بتغيير رؤوس الحلاقة كل 12 شهرًا لنتائج أفضل

حافظ على حلاقة ناعمة

  • نظام الرقع والقص Lift & Cut

  • 3 رؤوس

تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

استخدام رطب

استخدام رطب

استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

المواصفات التقنية

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