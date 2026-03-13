المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Daily Collection عصارة الحمضيات

تم إيقافه

الدعم

Daily Collectionعصارة الحمضيات

HR2737/70

Daily Collection عصارة الحمضيات

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

User Manual Philips

  • PDF ملف, 2.2 MB
  • 13 March 2026

باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك