يتضمن معلومات غذائية حول مشروباتك الصحية المفضلة وتفاصيل حول منافعها الغذائية، بالإضافة إلى وصفات محضّرة لمرة واحدة وبرامج أسبوعية متكاملة، وذلك بالاستناد إلى أهدافك الشخصية. بات بإمكانك الحصول على كل هذه الخيارات في كتاب واحد، متوفر دائمًا لمساعدتك، حتى مع قائمة التسوق.