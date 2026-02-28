ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HTL5160B/12
وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة
قم بترقية تلفزيونك مع صوت واضح وصوت محيط ظاهري أفضل، للحصول على تجربة سينمائية أفضل. ابدأ بالاستمتاع بصوت عالي الجودة وبتجربة تشغيل سلس على تطبيقات الموسيقى المفضّلة لديك على مكبر الصوت العمودي الممكّن لاستخدام Google Cast.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 3.1
Google Cast وSpotify Connect
NFC وBluetooth
إدخال HDMI وإخراج HDMI ARC (عدد 1)
مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح وعلى نطاق ديناميكي مبهر
يمكنك إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth® بسهولة تامة باستخدام تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC) على منطقة NFC في منصة صوت بهدف تشغيل هذه الأخيرة وبدء الإقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.
من خلال Spotify Connect، يمكنك استعراض الموسيقى واستكشافها وتشغيلها من أي غرفة في المنزل باستخدام جهازك الذكي كأداة تحكّم عن بعد. ومن خلال اتصال Spotify المباشر، يمكنك تشغيل الموسيقى مباشرةً من السحابة لتتمكن من استخدام جهازك الذكي لإجراء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات، أو يمكنك حتى إخراجه من النطاق بدون مقاطعة تشغيل الموسيقى. يوفر ذلك أيضًا طاقة البطارية بشكل أكبر، بحيث يتم استخدام أدنى مستوى من الطاقة للموسيقى. تتوفر كل ميزات Spotify الرائعة نفسها، بدءًا من القوائم المُعدّة مسبقًا وصولاً إلى معدلات التحليل العالية. كل ما تحتاجه لاكتشاف موسيقى جديدة والاستماع إليها بأفضل جودة.
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المراجعات
يعتمد مدى توفر خدمة الموسيقى على البلد. يُرجى زيارة موقع خدمة الموسيقى على الإنترنت للحصول على التفاصيل.
يتطلب مكبر الصوت هذا استخدام حساب Spotify Premium.