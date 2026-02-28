Spotify Connect للحصول على تجربة تطبيق أصلية بدون مجهود

من خلال Spotify Connect، يمكنك استعراض الموسيقى واستكشافها وتشغيلها من أي غرفة في المنزل باستخدام جهازك الذكي كأداة تحكّم عن بعد. ومن خلال اتصال Spotify المباشر، يمكنك تشغيل الموسيقى مباشرةً من السحابة لتتمكن من استخدام جهازك الذكي لإجراء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات، أو يمكنك حتى إخراجه من النطاق بدون مقاطعة تشغيل الموسيقى. يوفر ذلك أيضًا طاقة البطارية بشكل أكبر، بحيث يتم استخدام أدنى مستوى من الطاقة للموسيقى. تتوفر كل ميزات Spotify الرائعة نفسها، بدءًا من القوائم المُعدّة مسبقًا وصولاً إلى معدلات التحليل العالية. كل ما تحتاجه لاكتشاف موسيقى جديدة والاستماع إليها بأفضل جودة.