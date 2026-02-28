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تم إيقافه

سماعة Soundbar

HTL5160B/12

وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة

قم بترقية تلفزيونك مع صوت واضح وصوت محيط ظاهري أفضل، للحصول على تجربة سينمائية أفضل. ابدأ بالاستمتاع بصوت عالي الجودة وبتجربة تشغيل سلس على تطبيقات الموسيقى المفضّلة لديك على مكبر الصوت العمودي الممكّن لاستخدام Google Cast.

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مع Google Cast وSpotify Connect

وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة

  • مضخم صوت لاسلكي بقناة 3.1

  • Google Cast وSpotify Connect

  • NFC وBluetooth

  • إدخال HDMI وإخراج HDMI ‏ARC (عدد 1)

مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح ونطاق ديناميكي

مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح ونطاق ديناميكي

مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح وعلى نطاق ديناميكي مبهر

إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية التي تتيح استخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC).

إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية التي تتيح استخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC).

يمكنك إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth®‎ بسهولة تامة باستخدام تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC) على منطقة NFC في منصة صوت بهدف تشغيل هذه الأخيرة وبدء الإقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.

Spotify Connect للحصول على تجربة تطبيق أصلية بدون مجهود

Spotify Connect للحصول على تجربة تطبيق أصلية بدون مجهود

من خلال Spotify Connect، يمكنك استعراض الموسيقى واستكشافها وتشغيلها من أي غرفة في المنزل باستخدام جهازك الذكي كأداة تحكّم عن بعد. ومن خلال اتصال Spotify المباشر، يمكنك تشغيل الموسيقى مباشرةً من السحابة لتتمكن من استخدام جهازك الذكي لإجراء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات، أو يمكنك حتى إخراجه من النطاق بدون مقاطعة تشغيل الموسيقى. يوفر ذلك أيضًا طاقة البطارية بشكل أكبر، بحيث يتم استخدام أدنى مستوى من الطاقة للموسيقى. تتوفر كل ميزات Spotify الرائعة نفسها، بدءًا من القوائم المُعدّة مسبقًا وصولاً إلى معدلات التحليل العالية. كل ما تحتاجه لاكتشاف موسيقى جديدة والاستماع إليها بأفضل جودة.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يعتمد مدى توفر خدمة الموسيقى على البلد. يُرجى زيارة موقع خدمة الموسيقى على الإنترنت للحصول على التفاصيل.

  2. يتطلب مكبر الصوت هذا استخدام حساب Spotify Premium.