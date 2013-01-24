الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Sonicare CleanCare+

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX3215/01
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *
    -{discount-value}

    Philips Sonicare CleanCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3215/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare CleanCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare CleanCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل CleanCare+‎

      تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

      إزالة ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البلاك*

      • إعداد واحد
      • رأس فرشاة واحد

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. وتلائم الشعيرات المحدّدة شكل أسنانك لتمكينك من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

      قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

      عمر البطارية

      تدوم حتى 14 يومًا بين فترات الشحن.

      نظام رأس فرشاة قابل للتثبيت

      يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة مُحكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان PowerUp Battery وEssence+‎‏/Elite+‎‏/CleanCare+‎ من Philips Sonicare.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق معتدل

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        C1 ProResults واحد بحجم قياسي
        مقبض
        1 CleanCare+‎
        الشاحن
        1

      • أداء التنظيف

        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        Performance
        لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى ثلاثة أضعاف*

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الأوضاع

        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        تصميم مريح
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        NiMH
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        لغاية 14 يومًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          عنوان الشركة المصنّعة
          مخاطر المنتج
          • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.