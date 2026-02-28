ضمان لمدة عامين
LR03A40C/40
تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.
بطاريات تدوم طويلاً وقوة يمكن الاعتماد عليها للأجهزة المستخدمة يوميًا مثل الساعات وأجهزة الراديو. تقدم Philips البطارية القلوية العالية الجودة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
AAA
بطارية قلويّة
تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.
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