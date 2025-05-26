NA150/09
جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه
يمكنك التبديل بسهولة من سلّتين إلى صينية واحدة كبيرة باستخدام المقسّم القابل للفصل. يمكنك طهي أي شيء بدءًا من وجبة ذات مكونين إلى وجبة شواء كبيرة ومقرمشة وطرية دائمًا بفضل تقنية RapidAir التي نقدّمها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تستخدم تقنية RapidAir ذات التصميم الفريد على شكل نجمة تدفق الهواء السريع الساخن للحصول على وجبات خفيفة وأطباق جانبية لذيذة ومقرمشة وطرية.
قم بإزالة المقسم لدمج سلتين سعة 3.55 لترات في صينية خبز واسعة سعة 7.1 لترات. تتسع حتى 900 جرام من البطاطس المقلية أو 1200 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك دجاج. بدلاً من ذلك، استخدم السلة الكبيرة لطهي دجاجتين كاملتين بوزن 1 كجم.
يوفر جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة صغير الحجم الذي نقدّمه مساحة بنسبة 40%.** يتضمن الدرج مقبضَين أفقيَين قويَين لإمساك آمن ومريح حتى عندما يكون ممتلئًا.
مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.
اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.
عشاء الأمس على الغداء؟ بالتأكيد. تتيح لك وظيفة إعادة التسخين الاستمتاع بوجبة ساخنة في دقائق، من دون الحاجة إلى الميكروويف.
اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي العشر: إعادة التسخين والخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.
يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 75% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***
تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
متانة
الوزن والأبعاد
التصميم واللون الخارجي
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